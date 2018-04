Netflix boicotta Cannes per protesta contro le nuove regole anti-streaming

NOTIZIE

12.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



L'annuncio dei film selezionati al Festival di Cannes 2018 verrà fatto oggi, ma non aspettiamoci di vedere alcun titolo Netflix nella lista. Questo perché il chief content officer Ted Sarandos ha annunciato che Netflix non porterà i suoi film al Festival per protestare contro la nuova regola che richiede che i film ricevano una distribuzione in sala per poter entrare in concorso sulla Croisette.

La faida tra Cannes e Netflix si conclude così con una mossa del gigante dello streaming che creerà un importante precedente. L'anno scorso, Netflix aveva presentato in concorso due film, Okja The Meyerowitz Stories , scatenando la protesta dei proprietari di sale cinematografiche. Il Festival ha reagito creando questa nuova regola. Netflix avrebbe anche accettato di distribuire in sala i propri film in Francia pur di assecondare la richiesta di Cannes, ma la legge francese prevede che un film non possa uscire in home video prima di 36 mesi dopo la distribuzione in sala. Per Netflix questo è ovviamente inaccettabile.

“Vogliamo che i nostri film possano competere alla pari con quelli degli altri autori”, ha detto Sarandos a Variety. Netflix ha scelto anche di non presentare i film fuori concorso perché “C'è il rischio che i nostri autori vengano trattati irrispettosamente al festival. Hanno stabilito il tono. Non credo che sarebbe una buona cosa per noi essere lì”. Sarandos ha anche criticato più in generale l'atteggiamento di Thierry Fremaux, direttore artistico di Cannes, riguardo le nuove tendenze e i nuovi media: “Non è una coincidenza che Thierry abbia anche bandito i selfie quest'anno – afferma Sarandos riferendosi alla decisione di impedire che le star si scattino selfie sul red carpet – Chissà se Thierry ha intenzione di fermare qualche altro avanzamento mediatico”.