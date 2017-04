Ridley Scott pronto a ringiovanire Sigourney Weaver nei prossimi Alien

Non siate troppo sicuri di non ritrovare… Dopo averla clonata, uccisa (nella versione alternativa del finale originale ) e sostituita con nuovi eroi nella serie di prequel dell' Alien del 1979,potrebbe tornare ad approfittare del carisma e dell'iconica figura della astronauta 'guerriera' interpretata da Sigourney Weaver nei film che collegheranno il nuovo Alien: Covenant alla saga originaria.Questo quanto emerge dalle rivelazioni della rivista GeekTyrant, secondo la quale in un prossimo numero di Empire leggeremo dell'intenzione - o quanto meno dell'apertura - del regista ad avvalersi dinegli ultimi tempi: A quanto pare, Scott starebbe riconsiderando alcune delle sue certezze per i prossimi capitoli: i pianificati due ulteriori film che collegheranno all'Alien originale . "In questo momento abbiamo una sinossi di una decina di pagine - ha rivelato il regista. - Ci sta lavorando John ??Logan. E sappiamo in che direzione stiamo andando". Questo senza escludere l'idea di utilizzare unaper riportare in vita Ripley: "Si potrebbe fare", ammette. E Logan ha già promesso 'diverse mutazioni' negli Alien che verranno.Dopo il giovane Tony Stark diin Captain America: Civil War e la nostalgica riapparizione diin Rogue One: A Star Wars Story, o il The Irishmen di Martin Scorsese, un nuovo mito sembra destinato a vincere la sfida del tempo… anche 'imbrogliando'!