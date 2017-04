Il finale originale di Alien includeva la morte di Ripley

Mentre "Hide", "Pray" e "Run" ci accompagnano verso il tanto atteso, in cui finalmente arriverà nelle sale il sequel del Prometheus del 2012, Alien: Covenant , il creatore della saga torna a dire la sua. E lancia un'altra 'bomba'. Dopo aver 'minacciato' ulteriori sequel , stavolta Ridley Scott è tornato a parlare del capostipite originario, dell'Alien creato dal compianto H.R. Giger dal quale tutto cominciò… E con il quale tutto avrebbe potuto concludersi.È lo stesso regista a raccontare di come avrebbe voluto far finire l' Alien del 1979 , di fatto, nel conflitto finale con il mostro spaziale.ha raccontato Scott a EW in un recente incontro promozionale per il film con Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England e Benjamin Rigby.Dopo un tale sfoggio di violenza, la creatura avrebbe poi coperto le tracce della propria esistenza, usando i controlli dell'astronave per mandaree comunicando il proprio abbandono. Un finale ben più cupo e negativo, deprimente per certi versi, che la produzione non avrebbe particolarmente amato.- continua, ridendo, il racconto del regista. -. Di certo se fosse stata quella la conclusione della vicenda, non avrebbe certo impedito i- portando ovviamente la storia verso altri esiti - risolvendo magari anche le difficoltà che ne hanno determinato l'interruzione Oggi la Storia ci racconta tutt'altro. E molto più ancora non ci dice. Costringendoci a scoprirlo. Nei, secondo un arco narrativo destinato comunque a interrompersi (salvo Spinoff o Team Up). Ma non per il prossimo mese e mezzo, o i prossimi anni…