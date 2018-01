Ridley Scott porta al cinema la saga di Merlino per la Disney

Variety annuncia cheè in trattative con la Walt Disney Pictures per dirigere. Un progetto basato sulla serie di libri di: seguiremo il leggendario stregone negli anni antecedenti al suo incontro con Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda.Scott, 80 anni compiuti lo scorso 30 novembre, è come sempre "cinematograficamente iperattivo": il suo nuovo film, il dramma che sfocia nel thriller intitolato, è appena arrivato nei cinema. Tra i tanti progetti futuri del regista ci sono anche un nuovo film di Alien (non ancora confermato) e The Cartel , adattamento del romanzo di Don Winslow.Il progetto sulla Merlin Saga sarà scritto da, sceneggiatrice premio Oscar per Il signore degli anelli: Il ritorno del re che ha scritto insieme a Peter Jackson e Fran Walsh. Nel 1996 il primo libro di Barron, intitolato,ha lanciato la saga composta oggi da dodici libri. Quel romanzo iniziale si apriva con un il protagonista abbandonato e dato per morto. Un uomo senza alcuna memoria, nemmeno il ricordo del suo nome, determinato a scoprire la sua identità e l'origine dei suoi poteri misteriosi.E' stato lo stesso Barron a dichiarare qualche tempo fa che: "Vogliamo tutti che il film sia onesto nei confronti di questo giovane mago che ha conquistato i cuori dei lettori in tutto il mondo. La Disney è il miglior partner che uno possa immaginare. Non potevo essere più felice di così".Il cinema ha avuto tanti film su Artù e sul mito di Excalibur, ad oggi però i pochi progetti mainstream incentrati su Merlino sono stati la miniserieinterpretata da Sam Neil nel 1998 e una serie britannica (sempre intitolata Merlin) creata nel 2008 e andata avanti fino al 2012. Il progetto sulla Merlin Saga è il secondo incentrato su Merlino attualmente in lavorazione in casa Disney: lo studio è anche al lavoro su una trasposizione in carne e ossa del classico La spada nella roccia