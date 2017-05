Re Artù al cinema: 10 celebri film sui cavalieri della tavola rotonda

King Arthur (2004)

Clive Owen è Artorius in King Arthur, diretto da Antoine Fuqua. Un action-adventure che cerca di collocare la figura di Artù in un preciso momento storico. Le intenzioni dell'operazione sono più interessanti del prodotto finale. Ma Fuqua non ha mai avuto controllo totale sul film, preso in totalmente in mano dal produttore Jerry Bruckheimer. Un vero peccato.



Nella foto Owen insieme a Keira Knightley nei panni di Ginevra e Ioan Gruffudd in quelli di Lancilotto (notare la posa ridicola che mantiene per l'intero film).