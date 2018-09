Possibile divorzio tra Warner e Henry Cavill, l'attore lascia il ruolo di Superman? 

NOTIZIE

12.09.2018 - Autore: Pierpaolo Festa





Una settimana fa scrivevamo che Henry Cavill aveva accettato di interpretare il ruolo di Geralt di Rivia nella serie The Witcher (un progetto Netflix) e che questo suo prossimo impegno avrebbe potuto mettere in discussione le sue future apparizioni nei panni di Superman. Adesso l'Hollywood Reporter dà per certo che l'attore non interpreterà più l'Uomo d'acciaio in nessun altro film dell'Universo DC Comics realizzato per Warner Bros. La notizia non è stata confermata nè dall'attore nè dalla Warner in maniera ufficiale.





Guarda il teaser trailer di Shazam! Fonti vicine alla produzione parlano di accordi mai andati in porto tra l'attore inglese e lo Studio che lo voleva in un cameo nei panni di Superman nell'imminente Shazam! E sostengono anche che l'interruzione di queste trattative ha provocato una reazione a catena azzerando ogni dialogo su potenziali apparizioni future di Cavill nei panni di Superman.



Cavill ha interpretato il ruolo di Clark Kent / Kal-El in tre film (L'uomo d'acciaio, Batman v. Superman: Dawn of Justice e Justice League), adesso appenderà il mantello al chiodo. "Superman è come James Bond e dopo un po' di tempo bisogna comunque cercare nuovi attori" - ha detto una fonte dello Studio.



"C'è una chiara consapevolezza sul fatto che alcune parti dei film precedenti non hanno funzionato" - ha rivelato un'altra fonte vicina allo Studio e un'altra ancora ha parlato di una nuova strategia della Warner interessata a resettare l'intero Universo cinematografico DC e portarlo verso altre direzioni.