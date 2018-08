NOTIZIE

Il regista Matt Reeves ci aggiorna su The Batman, il film non sarà una origin story

03.08.2018 - Autore: Marco Triolo



The Batman, il nuovo film DC/Warner dedicato all'Uomo Pipistrello che sarà diretto da Era da un po' che non si sentivano novità su, il nuovo film DC/Warner dedicato all'Uomo Pipistrello che sarà diretto da Matt Reeves (Cloverfield, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie). Ora il regista è tornato a parlare del progetto durante un panel della Television Critics Association, cogliendo l'occasione per mettere a tacere alcune voci.

Frank Miller e David Mazzucchelli da cui Christopher Nolan aveva tratto in parte ispirazione per The Batman non sarà assolutamente “una origin story o niente del genere”, ma una storia su come Batman sia “il più grande detective al mondo”. Per prima cosa, il film non sarà una origin story basata su “Anno uno”, la graphic novel dida cui Christopher Nolan aveva tratto in parte ispirazione per Batman Begins . “Non adatteremo nessun fumetto in particolare – ha detto Reeves – Anno uno è una delle tante storie che amo, ma vi posso assicurare che non faremo un film su quello”. Non solo:, ma una storia su come Batman sia “il più grande detective al mondo”.

Reeves definisce il film un noir e “la storia di Batman definitiva, in cui lui indaga su un particolare caso e questo ci porta nel mondo di Gotham”. E continua: “Sono andato a rileggermi tutti i miei fumetti di Batman preferiti, e tutti questi formeranno il progetto per osmosi. Non sarà una continuazione dei film di Nolan, sto cercando di trovare un modo per fare un film che sia profondamente batmaniano, eppure nuovo e divertente”.

Il regista ha dichiarato anche che la prima stesura della sceneggiatura dovrebbe essere pronta tra poche settimane, il che permetterebbe allo Studio di partire con la lavorazione l'anno prossimo. Reeves non si è sbottonato, invece, sul coinvolgimento di Ben Affleck , che secondo alcune voci starebbe cercando di lasciare l'universo DC . Il fatto che The Batman non sarà una origin story, comunque, implica che il ruolo sarà ancora suo se lui lo vorrà.

