Henry Cavill sarà Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher

05.09.2018 - Autore: GEDI Digital



The Witcher, serie basata sui libri fantasy dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, una saga che i cui racconti e romanzi sono stati prodotti in un arco temporale che va dagli anni Ottanta al 2013 e che ha spopolato anche nel mondo dei fumetti e dei videogiochi. Da Superman a Mission: Impossible e adesso l’inglese Henry Cavill diventa protagonista di un importante progetto targato Netflix. Lo vedremo in prima linea in, serie basata sui libri fantasy dell’autore polacco, una saga che i cui racconti e romanzi sono stati prodotti in un arco temporale che va dagli anni Ottanta al 2013 e che ha spopolato anche nel mondo dei fumetti e dei videogiochi.

Cavill sarà Geralt di Rivia, uno “strigo” e cioè un umano mutato le cui abilità sono molto più avanzate di quelle degli altri esseri umani. Geralt è un cacciatore di mostri solitario la cui più grande sfida è trovare un suo posto in un mondo in cui le persone spesso si rivelano più spietate dei veri mostri. Si imbatterà in una potentissima strega e in una principessa che custodisce un segreto pericoloso e a quel punto dovrà imparare a sopravvivere nel mondo insieme ai suoi nuovi compagni di viaggio.



La serie sarà composta da otto episodi, quattro dei quali saranno diretti da Alik Sakharov, regista veterano di serie TV che ha già diretto svariati episodi di Game of Thrones, House of Cards e Marco Polo. A fare da showrunner sarà Lauren Schmidt Hissrich, la stessa delle serie Netflix Daredevil e The Defenders.



Per il trentacinquenne Cavill si tratta di un ritorno alla TV, la sua utima apparizione in uan serie risale al 2010 con L'attore girerà The Witcher da novembre 2018 a maggio 2019, una finestra di tempo che dovrebbe consentirgli anche di riprendere il ruolo di Superman nel sequel de , quattro dei quali saranno diretti da, regista veterano di serie TV che ha già diretto svariati episodi di Game of Thrones, House of Cards e Marco Polo. A fare da showrunner sarà, la stessa delle serie NetflixPer il trentacinquenne Cavill si tratta di un ritorno alla TV, la sua utima apparizione in uan serie risale al 2010 con I Tudors , una finestra di tempo che dovrebbe consentirgli anche di riprendere il ruolo di Superman nel sequel de L'uomo d'acciaio le cui riprese sono previste per la fine del 2019: nelle ultime settimane, però, le trattative tra la Warner Bros. e Cavill sono arrivate a uno stallo, non ancora andate in porto.



Fonte: Variety