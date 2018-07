Il trailer di Shazam!, arriva il nuovo eroe DC tra Superman e Big

NOTIZIE

23.07.2018 - Autore: Marco Triolo







Si chiama Shazam! ed è la nuova speranza di far ripartire il cosmo DC insieme ad Aquaman qui il trailer ). Il film, diretto da David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle 2), e ispirato al personaggio creato da C. C. Beck e Bill Parker nel 1939, vira decisamente verso la commedia e sembra una via di mezzo tra Superman e Big , la classica commedia con Tom Hanks. Ne potete vedere il trailer qui sotto.

Il trailer è stato presentato ancora in occasione del San Diego Comic-Con 2018. Nel cast del film troviamo Zachary Levi, Asher Angel, Djimon Hounsou, Mark Strong e Jack Dylan Grazer (It). Una squadra forte per un progetto che vuole evidentemente tentare di infondere un po' di leggerezza al DCEU (di cui fa parte, pur essendo prodotto da New Line Cinema).

La storia è quella di Billy Batson (Angel), un quattordicenne che viene dato in adozione alla famiglia Vasquez e, dopo essere intervenuto in difesa di un compagno di scuola dai bulli, viene scelto da un potente essere per trasformarsi nel paladino dei deboli Shazam (Levi). Quando grida la parola SHAZAM (acronimo che sta per la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio), Billy è in grado di trasformarsi in un supereroe dall'aspetto adulto. Ma date a un adolescente dei superpoteri e ovviamente lui penserà prima di tutto a divertirsi. Billy inizierà così a testarli insieme al suo fratello adottivo Freddy (Grazer), ma dovrà imparare a usarli molto presto se vorrà affrontare la minaccia del malvagio Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

In uscita in Italia il 4 aprile 2019, Shazam è distribuito da Warner Bros.