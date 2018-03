Oscar Quiz, riconosci tutti questi film vincitori da un solo fotogramma?

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo (Nexta)



È di nuovo tempo di Oscar e, come ogni anno, la febbre della statuetta sale a dismisura. Tutti gli appassionati di cinema non parlano di altro, e così abbiamo deciso che non poteva mancare un nostro quiz sul tema. Con il quiz della settimana, dunque, vi invitiamo a mettere alla prova la vostra conoscenza della storia degli Academy Awards, associando quindici immagini a quindici titoli di pellicole vincitrici del premio Oscar come miglior film. Siete pronti? Eccolo!