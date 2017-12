Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it per Capodanno

NOTIZIE

Che fare nel pomeriggio di Capodanno, dopo l'ennesima mangiata? Le opzioni sono due: o dormire sul divano o andare al cinema. Se la tua scelta è quest'ultima, è bene sapere esattamente cosa andare a vedere. Ecco perciò la mappa dei film da vedere a Capodanno gentilmente offerta da Film.it!

IL FILM DELLA SETTIMANA: COCO

La Pixar torna al cinema con questa bizzarra storia ambientata nel mondo dei morti di tradizione messicana. Al centro della storia c'è Miguel, un ragazzo che vorrebbe diventare musicista, ma vive in una famiglia in cui la musica è stata bandita da generazioni. Per una serie di strani eventi si ritrova nella Terra dell'Aldilà, dove vivrà un'avventura alla scoperta dei segreti della sua famiglia. Dirige Lee Unkrich, regista di Toy Story 3.







CORTELLESI VS. ALBANESE: COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Il regista Riccardo Milani (Mamma o papà?) riunisce la coppia Paola Cortellesi/Antonio Albanese nel suo nuovo film, improbabile storia d'amore tra un intellettuale e una ex cassiera, che si incontrano quando i loro figli iniziano a frequentarsi. Per chi cerca la commedia italiana d'autore anziché i cinepanettoni che affollano le sale in questo periodo, Come un gatto in tangenziale sembra la scelta perfetta.







IL RITORNO DI OZPETEK: NAPOLI VELATA

Alessandro Borghi e Giovanna Mezzogiorno sono i protagonisti di Napoli velata, il nuovo film di Ferzan Ozpetek che torna in Italia dopo Rosso Istanbul. Napoli è co-protagonista di questo thriller sensuale che racconta di Adriana (Mezzogiorno), una donna la cui vita viene sconvolta da una passione travolgente e da un delitto violento. L’incontro con Andrea (Borghi) risveglierà infatti sensi, trasgressione e ombre difficili da cancellare.







HUGH JACKMAN A TUTTO MUSICAL: THE GREATEST SHOWMAN

Esce lunedì 25 dicembre il musical con Hugh Jackman, la storia romanzata della nascita del più famoso circo di tutti i tempi, quello di P.T. Barnum. Si tratta anche di un film che celebra il self-made-man americano, il Sogno Americano che ispira da sempre a mirare alle stelle pur venendo dalle stalle. Ma anche di un'ode allo showbusiness e alla sua genesi. Nel cast, oltre a Jackman uomo di spettacolo a tutto tondo, anche Zac Efron, Zendaya e Rebecca Ferguson.







L'IMPERDIBILE: STAR WARS – GLI ULTIMI JEDI

Non ha bisogno di presentazioni Episodio VIII, che ci riporta nella Galassia Lontana Lontana per una nuova dose di azione e combattimenti con le spade laser. Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac sono affiancati dai protagonisti storici della saga di George Lucas, Mark Hamill e Carrie Fisher (nel suo ultimo ruolo). Adam Driver torna nei panni del non convintissimo cattivo Kylo Ren, figlio di Han Solo e Leia. Ovviamente da non perdere.







PREPARATE I FAZZOLETTI: LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE

Woody Allen torna alla regia con un film che è stato definito uno dei migliori della sua produzione recente. La ruota delle meraviglie è ambientato tra le spiagge e le giostre di Coney Island, New York, negli anni '50, e vede Kate Winslet nei panni di Ginny, ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera. Un giorno le capita in casa Carolina (Juno Temple), figlia di suo marito Humpty (Jim Belushi) in fuga dai gangster. La ragazza svilupperà una storia d'amore con Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell'aspetto che sogna di diventare scrittore, di cui è innamorata anche Ginny. Un dramma di impianto teatrale con una protagonista femminile fortissima, azzeccata quanto la Cate Blanchett di Blue Jasmine.







IL CLASSICO: ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS

Kenneth Branagh interpreta il celebre detective Hercule Poirot in questo nuovo adattamento del classico giallo di Agatha Christie da lui anche diretto. Nel cast vedremo anche Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, Olivia Colman, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe e Josh Gad. Un gruppo di stelle del cinema alle prese con un testo classico capace di far sorridere ma anche creare grande suspense.







UN CANTO DI NATALE INEDITO: DICKENS – L'UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE





Leggi la nostra recensione.



Guarda la videointervista al regista Bharat Nalluri. La genesi di “Canto di Natale”, la più celebre storia natalizia di tutti i tempi, in un biopic sui generis che vede Dan Stevens nei panni di Charles Dickens e Christopher Plummer in quelli della proiezione di Scrooge nella testa dell'autore. Il film di Bharat Nalluri visualizza il processo creativo e cerca di addentrarsi nella mente tormentata di un grande artista. Il risultato è piacevole, un film natalizio che rivede, certo, per l'ennesima volta una storia adattata anche troppo al cinema. Ma almeno lo fa da un punto di vista inedito.







IL PIÙ TENERO: WONDER

Se non bastassero Owen Wilson e Julia Roberts, c'è anche e soprattutto il piccolo Jacob Tremblay – un prodigio dentro e fuori dallo schermo – a tenere in piedi Wonder. Il film è ispirato al romanzo di R.J. Palacio e racconta di Auggie, un bambino nato con una rara malattia genetica che gli ha causato una deformità facciale. Si tratta di una storia commovente e di una lezione perfetta per il Natale: bisogna guardare oltre le apparenze e accettare la diversità come parte integrante della vita, e come risorsa anziché limite.







IL PIÙ ANIMATO: FERDINAND

20th Century Fox distribuisce questo divertente film d'animazione, la storia di un toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. Alla regia troviamo Carlos Saldanha, che gli appassionati di animazione riconosceranno come regista di Rio e L'era glaciale 2 e 3.