Napoli velata: Ferzan Ozpetek presenta la scena hot tra Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi

Sono passati quindici anni da La finestra di fronte e ancora una volta Ferzan Ozpetek richiama sul set Giovanna Mezzogiorno . L'attrice torna a essere la musa del regista in Napoli Velata . Il dodicesimo lungometraggio di Ozpetek è un mystery movie in arrivo nelle sale dal 28 dicembre.Una delle sequenze più intense del film è una scena bollente tra l'attrice e Alessandro Borghi : "A loro ho detto che non ero capace di girare una scena di sesso - ci racconta il regista - A quel punto ho chiesto di lasciarsi andare, di non dirmi di 'NO' quando avrei fatto delle richieste durante le riprese. Si sono preparati a questo". Ozpetek parla di "stupore (...) perché hanno fatto tutto in un modo armonioso. Sul set c'erano settanta persone, ma c'era un silenzio tombale. Dopo aver girato la scena eravamo in silenzio, siamo tornati in albergo in silenzio. E' stata una cosa molto forte (...) visivamente molto bella".