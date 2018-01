Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

04.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Il 2018 è iniziato, e già all'insegna del grande cinema. Le uscite di questa settimana hanno un solo scopo: quello di cominciare col botto. Non solo è arrivato Tutti i soldi del mondo, l'atteso nuovo film di Ridley Scott, ma in sala troviamo anche il sequel de Il ragazzo invisibile e un gioiello come Morto Stalin, se ne fa un altro. E poi c'è il divertimento assicurato di Jumanji – Benvenuti nella giungla. Ecco i dieci consigli di Film.it per un weekend al cinema.

IL FILM DELLA SETTIMANA: MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO

Un cast che include Steve Buscemi, Olga Kurylenko, Jason Isaacs, Rupert Friend, Andrea Riseborough, Jeffrey Tambor, Paddy Considine e Michael Palin. Morto Stalin, se ne fa un altro è una commedia che racconta i giorni della successione a Stalin nell'Unione Sovietica degli anni '50 con un piglio fresco ed esilarante. Dirige il creatore di Veep, Armando Iannucci.







IL DIVERTIMENTO, QUELLO VERO: JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA

Divertentissimo e spensierato questo sequel di Jumanji, un'avventura confezionata con gusto e interpretata da un cast perfetto – Dwayne “The Rock” Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan – che si incastra come i pezzi di un orologio. E guarda agli anni '90 senza quella nostalgia pedante che ha invaso il mondo della cultura popolare. Dirige Jake Kasdan, figlio del grande Lawrence. Una goduria per tutta la famiglia.







TORNA IL SUPEREROE DI SALVATORES: IL RAGAZZO INVISIBILE – SECONDA GENERAZIONE

Un sequel a distanza di quattro anni implica che Ludovico Girardello e tutti i protagonisti del film originale hanno, nel frattempo, raggiunto la pubertà. E infatti l'eroe di Gabriele Salvatores sta ora affrontando l'adolescenza e incappa nel segreto della sua famiglia, rivelato già nel primo episodio. Un sequel quattro anni dopo implica anche che, nel frattempo, l'asticella delle aspettative si sia alzata “per colpa” di Lo chiamavano Jeeg Robot . Riuscirà Salvatores a fare di meglio rispetto al primo, maldestro capitolo? Solo la visione ce lo rivelerà







RIDLEY SCOTT NUMERO UNO: TUTTI I SOLDI DEL MONDO

Secondo film in pochi mesi per Ridley Scott, che a ottant'anni ancora tiene testa ai colleghi più giovani e sforna una quantità di opere diversissime a ritmi micidiali. Forse anche troppo, vista la scarsa riuscita di Alien: Covenant e le critiche non proprio lusinghiere a questo Tutti i soldi del mondo, che racconta del rapimento di John Paul Getty III. Una cosa su cui tutti sono d'accordo? Christopher Plummer fa un grandissimo lavoro al posto del cancellato Kevin Spacey. Riuscito o meno, è un film da vedere perché Sir Ridley è sempre il numero uno.







ORSO D'ORO A BERLINO: CORPO E ANIMA

Esce nelle sale italiane il film ungherese che ha vinto l'Orso d'Oro allo scorso Festival di Berlino. Corpo e anima di Ildikó Enyedi racconta la strana storia d'amore tra Endre, direttore amministrativo di un mattatoio industriale, e Mária, nuova responsabile del controllo qualità inviata dalle autorità. Le loro iniziali divergenze si placano di fronte a una bizzarra occorrenza: entrambi fanno lo stesso sogno, si incontrano di notte in una foresta innevata, calma, dove sono due leggiadri cervi che si amano. Un racconto delicato che ha stregato la critica e raccolto premi a diversi festival, tra cui Camerimage e Sydney.







LE ORIGINI DI WINNIE THE POOH: VI PRESENTO CHRISTOPHER ROBIN



Domhnall Gleeson e Margot Robbie sono i protagonisti del biopic dedicato allo scrittore A.A. Milne, creatore di Winnie the Pooh. Milne si ispirò ai giocattoli tanto amati dal figlio Christopher Robin (Will Tilston), e il film diretto da Simon Curtis (Marilyn) si concentra proprio sul loro rapporto e su come l'improvvisa fama abbia scosso dalle fondamenta il nucleo famigliare.



Cercacinema: vai alla scheda di Vi presento Christopher Robin per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo.





Domhnall Gleeson e Margot Robbie sono i protagonisti del biopic dedicato allo scrittore A.A. Milne, creatore di Winnie the Pooh. Milne si ispirò ai giocattoli tanto amati dal figlio Christopher Robin (Will Tilston), e il film diretto da Simon Curtis (Marilyn) si concentra proprio sul loro rapporto e su come l'improvvisa fama abbia scosso dalle fondamenta il nucleo famigliare.

ANCORA IN SALA: COCO

La Pixar torna al cinema con questa bizzarra storia ambientata nel mondo dei morti di tradizione messicana. Al centro della storia c'è Miguel, un ragazzo che vorrebbe diventare musicista, ma vive in una famiglia in cui la musica è stata bandita da generazioni. Per una serie di strani eventi si ritrova nella Terra dell'Aldilà, dove vivrà un'avventura alla scoperta dei segreti della sua famiglia. Dirige Lee Unkrich, regista di Toy Story 3.







ANCORA IN SALA: STAR WARS – GLI ULTIMI JEDI

Non ha bisogno di presentazioni Episodio VIII, che ci riporta nella Galassia Lontana Lontana per una nuova dose di azione e combattimenti con le spade laser. Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac sono affiancati dai protagonisti storici della saga di George Lucas, Mark Hamill e Carrie Fisher (nel suo ultimo ruolo). Adam Driver torna nei panni del non convintissimo cattivo Kylo Ren, figlio di Han Solo e Leia. Ovviamente da non perdere.







ANCORA IN SALA: THE GREATEST SHOWMAN

Il musical con Hugh Jackman racconta la storia romanzata della nascita del più famoso circo di tutti i tempi, quello di P.T. Barnum. Si tratta anche di un film che celebra il self-made-man americano, il Sogno Americano che ispira da sempre a mirare alle stelle pur venendo dalle stalle. Ma anche di un'ode allo showbusiness e alla sua genesi. Nel cast, oltre a Jackman uomo di spettacolo a tutto tondo, anche Zac Efron, Zendaya e Rebecca Ferguson.







ANCORA IN SALA: LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE

Woody Allen torna alla regia con un film che è stato definito uno dei migliori della sua produzione recente. La ruota delle meraviglie è ambientato tra le spiagge e le giostre di Coney Island, New York, negli anni '50, e vede Kate Winslet nei panni di Ginny, ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera. Un giorno le capita in casa Carolina (Juno Temple), figlia di suo marito Humpty (Jim Belushi) in fuga dai gangster. La ragazza svilupperà una storia d'amore con Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell'aspetto che sogna di diventare scrittore, di cui è innamorata anche Ginny. Un dramma di impianto teatrale con una protagonista femminile fortissima, azzeccata quanto la Cate Blanchett di Blue Jasmine.