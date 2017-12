Videointervista: risate e spettacolo con i protagonisti di Jumanji Benvenuti nella giungla

NOTIZIE

29.12.2017 - Autore: servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)





Non chiamatelo sequel, non chiamatelo remake, Jumanji: Benvenuti nella giungla è nuovo. Una nuova avventura spettacolare dalle dimensioni di un kolossal. Il primo film con Robin Williams , un classico del fantasy di fine millennio, usciva nei cinema nel 1995. Benvenuti nella giungla, con il suo slot di uscita fissato per l'1 gennaio, sarà invece il primo film del 2018.

Come si fa a competere con Robin Williams? Film.it lo ha chiesto ai protagonisti Dwayne Johnson, Kevin Hart e Nick Jonas. Ve li presentiamo nell'intervista che segue:





Questa la sinossi del film:

In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre…



Jumanji. Benvenuti nella giungla arriverà nei cinema dall'1 gennaio, distribuito da Warner Bros. Italia.