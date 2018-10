James Gunn da Guardiani della galassia alla regia di Suicide Squad 2?

NOTIZIE

10.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Dopo essere stato licenziato dalla Marvel a causa di vecchi tweet controversi tornati in superficie, James Gunn è pronto a passare alla Distinta Concorrenza, come la DC viene definita dai marvelliani. Il regista e sceneggiatore è stato infatti chiamato a scrivere Suicide Squad 2 , e probabilmente anche a dirigerlo. Per ora, comunque, è solamente in trattative.

C'è di più: stando a io9, che ha riportato lo scoop, il nuovo film non sarebbe un vero sequel ma “una nuova versione” di Suicide Squad . Non si capisce se si intenda un reboot oppure, semplicemente, un film con una squadra rinnovata.

David Ayer, il film ha incassato 745 milioni di dollari nel mondo. Dopo che Ayer ha detto di non voler tornare alla regia del sequel, Warner Bros. ha corteggiato



LEGGI ANCHE: I MIGLIORI SUPERGRUPPI DEL CINEMA. L'originale Suicide Squad è stato uno dei maggiori successi commerciali del cosmo DC: diretto da, il film ha incassato 745 milioni di dollari nel mondo. Dopo che Ayer ha detto di non voler tornare alla regia del sequel, Warner Bros. ha corteggiato Jaume Collet-Serra e addirittura Mel Gibson , prima di affidare il progetto a Gavin O'Connor , regista di The Accountant.

Tutto considerato, e visto anche che il primo Suicide Squad è andato bene, è difficile credere che il sequel sarà in realtà un reboot. Forse, semplicemente, Warner/DC si sta tenendo aperte le opzioni nel caso alcuni membri del cast (come Will Smith, ma anche la Robbie, altrove impegnata) non intendessero tornare.