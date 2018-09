Birds of Prey, ecco le attrici che sfideranno Margot Robbie nel film DC Comics

NOTIZIE

27.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Birds of Prey, il film collettivo di supereroine targato DC/Warner, sta prendendo forma rapidamente. Jurnee Smollett-Bell (True Blood, Underground) sono state scelte per due dei ruoli principali. La prima sarà Huntress, alias la Cacciatrice; la seconda sarà Black Canary, alias Dinah Laurel Lance, vigilante nota per il suo grido assordante (personaggio che appare anche in , il film collettivo di supereroine targato DC/Warner, sta prendendo forma rapidamente. Mary Elizabeth Winstead (Fargo, 10 Cloverfield Lane) e(True Blood, Underground) sono state scelte per due dei ruoli principali. La prima sarà Huntress, alias la Cacciatrice; la seconda sarà Black Canary, alias Dinah Laurel Lance, vigilante nota per il suo grido assordante (personaggio che appare anche in Arrow ).

in una Gotham che non è protetta da Batman”. Non si sa cosa questo significhi, ma sembra implicare che Batman sia altrove impegnato in seguito, forse, agli eventi di Justice League. Era chiaro che Batman non sarebbe apparso, dati



LEGGI ANCHE: I DIECI MIGLIORI SUPERGRUPPI DEL CINEMA. Entrambe faranno parte del supergruppo del titolo, le Birds of Prey, che difende Gotham City nei fumetti DC. La notizia è riportata dal sito Deadline, che cita un dettaglio finora sconosciuto: le protagoniste si muoveranno “”. Non si sa cosa questo significhi, ma sembra implicare che Batman sia altrove impegnato in seguito, forse, agli eventi di. Era chiaro che Batman non sarebbe apparso, dati i problemi con la star Ben Affleck , ma questa frase implica che il difensore di Gotham sia proprio fuori dall'equazione, non solo da questa particolare storia.

Cathy Yan, terza regista donna coinvolta nel cosmo DC dopo Patty Jenkins (i due Wonder Woman) e Ava DuVernay (che dirigerà The New Gods). La sceneggiatura è di Christina Hodson, che ha anche scritto lo spin-off dei Transformers, Margot Robbie riprenderà il ruolo di Harley Quinn nel film, diretto da, terza regista donna coinvolta nel cosmo DC dopo(i due Wonder Woman) e(che dirigerà The New Gods). La sceneggiatura è di, che ha anche scritto lo spin-off dei Transformers, Bumblebee . Robbie è anche produttrice.

Mary Elizabeth Winstead ha vinto il ruolo dopo aver avuto la meglio sulle rivali Sofia Boutella, Cristin Milioti e Margaret Qualley. Per il ruolo di Rene Montoya, detective lesbica della polizia di Gotham, la sfida è tra Justina Machado e Roberta Colindrez. A quanto pare, nonostante faccia parte del team fumettistico, Barbara Gordon, la figlia del commissario Gordon nota come Oracolo, non apparirà nel film.

Birds of Prey dovrebbe uscire in America il 7 febbraio 2020.