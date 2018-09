Home Video: Dwayne 'The Rock' Johnson domina il weekend con il suo Rampage - Furia animale

Arriva in home video il penultimo action movie di Dwayne 'The Rock' Johnson Rampage – Furia Animale : una grandee disponibile. Il film diretto da Brad Peyton si avvale del lavoro della pluripremiata WETA (5 Premi Oscar® per la trilogia de Il Signore degli Anelli e Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie) che ha realizzato le colossali creature. E proprioporteranno lo spettatore a scoprire come è stato ricreato sul grande schermo il mondo di Rampage e mostreranno alcuni divertenti momenti della vita sul set.Dopo il divertente San Andreas e il più recente Skyscraper, il popolareper la gioia di Brad Peyton. Questa volta, però, non si tratta di scontrarsi con calamità naturali, perché a distruggere Chicago ci sono. Indistruttibili? Forse. O Forse no. Di certo occasione per un tuffo nel passato, per i tanti che li conoscessero dai tempi delle antiche, o per un divertente mix di azione e commedia, nel quale al carisma del protagonista si unisce il fascino della candidata all’Oscar® Naomie Harris e il volto noto (soprattutto per gli appassionati della serie tv The Walking Dead) di Jeffrey Dean Morgan Di seguito ladel film e ledelle varie edizioni:Prezzo: 19,99 euroLingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Tedesco 5.1, Francese 5.1.Sottotitoli: Francese, Olandese. Non udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.Contenuti speciali: Not just a game anymorePrezzo: 19,99 euroVideo: 1080p High Definition 16x9 2.40:1Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Polacco 5.1, Ceco 5.1, Ungherese 5.1. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1. Dolby Atmos TrueHD: Inglese.Sottotitoli: Greco, Ungherese, Lettone, Lituano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Finlandese, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Estone. Non Udenti: Italiano, Inglese.Contenuti speciali:Not just a game anymoreTrio of Destruction; Rampage: Actors in actionGag reelScene eliminate e molto altro!Prezzo: 29,99 euroVideo: 2160p Ultra High Definition 16x9 2.40:1Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Polacco 5.1, Ungherese 5.1, Spagnolo 5.1, Ceco 5.1. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1. Dolby Atmos TrueHD: Inglese.Sottotitoli: Spagnolo, Sloveno, Rumeno, Portoghese, Lituano, Lettone, Ungherese, Greco, Estone, Croato, Bulgaro, Svedese, Polacco, Norvegese, Finlandese, Danese, Ceco. Non Udenti: Italiano, Inglese.Contenuti speciali del Blu-ray™:Not just a game anymoreTrio of Destruction; Rampage: Actors in actionGag reelScene eliminate e molto altro!