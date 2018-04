Naomie Harris e la verità sui mostri di Rampage: "Erano palline da tennis sul set" (videointervista)

C'è stato un tempo in cui Naomie Harris uccideva gli zombie (ma la dicitura corretta è "gli infetti") nel cult 28 giorni dopo . Un'epoca in cui l'abbiamo vista impugnare armi automatiche col dito sul grilletto in film come Miami Vice di Michael Mann e interpretare potentissime streghe dei mari comenella serie Pirati dei Caraibi. Dieci anni dopo, l'attrice inglese sceglie personaggi meno violenti rispetto a quelli che hanno lanciato la sua carriera, mantenendo però la sua presenza in film altrettanto grossi. Dalla saga di 007 in cui interpretaal catastroficodove la vediamo per tutto il tempo al fianco di Dwayne The Rock Johnson : sullo schermo è una scienziata che prova a trovare una cura per fermare la distruzione di Chicago causata da un gorilla, un coccodrillo e un lupo mutati geneticamente e diventati veri e propri giganti.La Harris non ha dubbi: "E' decisamente più difficile recitare davanti a personaggi che non ci sono. (...) Non hai nessun riferimento reale. Ti ritrovi davanti a sette palline da tennis in una stanza. Ognuna ha un numero, da 1 a 7, e poi c'è il regista che dice cose tipo: 'Guarda la palla 2, è il palazzo che crolla! Guarda la 5, arriva un mostro!'. Devi reagire davanti a queste cose. Inizialmente mi sono sentita come un'idiota, ma avevo l'incredibile Dwayne Johnson accanto a me. Se ti capita di lavorare con la tecnologia motion-capture o con i fondali verdi, ti auguri di essere con lui. Perché Dwayne dà il massimo e tu devi fare altrettanto per imparare da lui".