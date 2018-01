The Marvelous Mrs. Maisel

Miriam "Midge" Maisel è una casalinga ebrea che vive a New York nel 1958. Suo marito Joel tenta, con scarso successo, di esibirsi come comico. Midge aiuta Joel fornendo dei feedback positivi sui suoi spettacoli, ma ad un certo punto scopre che Joel ha rubato una battuta a Bob Newhart. Una notte, dopo una prestazione particolarmente ruvida, Joel confessa a Midge che ha avuto una relazione con un'altra persona e la lascia. Midge va dalla sua famiglia per chiedere il loro sostegno, ma riceve soprattutto critiche per la scelta di sposare Joel. Dopo essersi ubriacata, Midge torna nel Comedy Club, dove Joel si esibisce, improvvisa quindi uno spettacolo con tema la propria situazione sentimentale, in conclusione mostra il seno a dimostrazione di quanto sia attraente, ovviamente viene arrestata e portata in carcere per atti osceni in pubblico. La mattina seguente, al suo rilascio, incontra Lenny Bruce, anch'egli in fase di scarcerazione. Bruce avverte Midge che l'ambiente della comicità è tremendo, ma Midge prende la sua opinione come un incoraggiamento e si riunisce con Susie, una dipendente del Comedy Club, per affinare il suo pezzo comico.