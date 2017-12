Gennaio al cinema: cinque film da non perdere

(18 gennaio). Film biografico e politico di Joe Wright con Gary Oldman trasfigurato per interpretare il Primo Ministro britannicomentre viene raccontato il momento in cui il politico fu chiamato a fare la Storia. Il film si focalizza sul passaggio in cui il politico, durante la Seconda Guerra Mondiale, dovette decidere se accettare l’armistizio e le dure condizioni della pace forzata con la Germania nazista oppure negarlo in nome della libertà del popolo inglese.(18 gennaio). Il primo film americano di Paolo Virzì è un dramma on the road con Helen Mirren e Donald Sutherland che racconta del viaggio improbabile di una coppia di anziani malati che sfugge fisicamente alla pressione di amici e parenti per ritrovare un po’ di pace coniugale. Il film è basato sul romanzo del 2009 di Michael Zadoorian ‘In viaggio contromano’, edito in Italia da Marcos y Marcos ed è stato adattato dainsieme all’aiuto dello scrittore Stephen Amidon (già ispiratore de Il capitale umano).