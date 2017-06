Dwayne Johnson e Angelina Jolie per il Dark Universe della Universal

Attenzione! Non si parla del film sulla Justice League Dark che ha appena patito l'abbandono di Doug Liman , ovviamente, ilal quale potrebbero aggiungersi due 'colossi' comeè quello con cui la Universal Pictures sta cercando die del quale vedremo a breve il primo 'capitolo': La Mummia, con Tom Cruise Se tutto andrà come previsto, quello sarà solo l'inizio diche, in questo caso, potrà contare sui tanti appassionati dei personaggi più iconici e importanti nella. E super interpretarli, come visto. E come confermano le ultime voci, secondo le quali, il neo bagnino di Baywatch Dwayne 'The Rock' Johnson dovrebbe trasformarsi nell'Uomo Lupo e la single Angelina Jolie tornare alla ribalta grazie alla Moglie di Frankenstein, come già accennato L'accordo con i due non è ancora stato raggiunto, ma le trattative proseguono da abbastanza tempo da poter essere ottimisti (soprattutto per loper il suo By the Sea da regista e inei vari Re Scorpione, Mummy, etc.). Con loro, confermati, ci saranno(La creatura di Frankenstein), il prossimo ad arrivare nelle sale,(l'Uomo Invisibile) e(Dr.Jekyll/Mr. Hyde)… Anche se non tutti i film che verranno - e anche questo pare essere un dato confermato - potranno contare su un budget pari a quello del film in uscita l'8 giugno 2017.