Justice League Dark: Doug Liman lascia la regia del film DC Comics

Sembra proprio che non ci sia pace per il DCEU, l'universo cinematografico DC Comics. Dopo le varie fuoriuscite di registi da The Flash , ora si viene a sapere che Doug Liman non dirigerà il film sulla Justice League Dark . Il regista di Edge of Tomorrow era stato ingaggiato lo scorso agosto alla regia dell'adattamento del fumetto DC Comics, dopo che aveva abbandonato un altro cinecomic, il Gambit della 20th Century Fox. Ma ora ha lasciato anche questo progetto per via di un altro impegno lavorativo.