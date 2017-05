Annunciato il Dark Universe dei mostri: ecco il teaser e tutti i dettagli

Universal Pictures ha alzato ufficialmente il sipario sul suo universo condiviso, che ora ha un nome, Dark Universe, un logo e un tema ufficiale composto da Danny Elfman. Qui sotto ne potete vedere un teaser.





Non solo, lo studio ha anche confermato che Javier Bardem sarà il mostro di Frankenstein nel secondo film del Dark Universe dopo l'imminente La mummia , in arrivo il 14 febbraio 2019 per la regia di Bill Condon (La Bella e la Bestia). Johnny Depp è invece confermato nel ruolo dell'Uomo Invisibile per l'omonimo film, in uscita a data da destinarsi. Il film senza titolo previsto per il 13 aprile 2018 è stato invece cancellato.Universal ha pubblicato una foto che ritrae Bardem e Depp insieme alle star de La mummia, ovvero(Nick Morton),(Ahmanet) e(Dr. Henry Jekyll).