La mummia: ecco il trailer finale dell'action-horror con Tom Cruise

L'inconfondibile riff di chitarra di “Paint it Black” dei Rolling Stones accompagna il trailer finale de La mummia , l'atteso lancio ufficiale del nuovo universo condiviso dei mostri Universal Pictures. Tom Cruise sfida la Ahmanet di Sofia Boutella in un crescendo di orrore ed effetti speciali. Ecco il trailer.

Il film sembra unire due anime: l'amore per l'avventura e il mistero esotico tipico dei classici film Universal e l'action a cui ci ha abituato invece Tom Cruise, con tanto di stunt impossibili (come quello a gravità zero ) e scenari che più che un horror rimandano all'immaginario degli attentati terroristici visti in tanti film d'azione e spionaggio.