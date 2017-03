Deadpool 2 vuole Michael Shannon nel ruolo di Cable

NOTIZIE

La star de L'uomo d'acciaio e Animali notturni sarebbe in cima alla lista della Fox per il ruolo

23.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Deadpool 2. La notizia arriva da The Hollywood Reporter, che rivela anche come Shannon non sia l'unico attore considerato per la parte. Michael Shannon è la scelta numero uno della Fox per il ruolo di Cable in. La notizia arriva da The Hollywood Reporter, che rivela anche come Shannon non sia l'unico attore considerato per la parte. David Harbour di Stranger Things è ancora nella lista, mentre Kyle Chandler , nome fatto l'estate scorsa, non lo è mai stato veramente.

Shannon, attore che solitamente vediamo nel cinema indie (ha appena avuto una nomination all'Oscar per Animali notturni di Tom Ford), non è comunque estraneo al mondo dei cinefumetti, avendo interpretato il villain Zod in L'uomo d'acciaio e un ruolo in Jonah Hex

Cable, co-creato da Rob Liefeld (creatore di Deadpool) e Louise Simonson, è un mutante dotato di braccio bionico, descritto come l'opposto di Deadpool. È un leader carismatico, estremamente controllato anche se emana un'aura di violenza. Nei fumetti viene dal futuro, ed è il figlio di Ciclope degli X-Men tornato indietro nel tempo per impedire una catastrofe.

David Leitch, co-regista di John Wick e autore di Paul Wernick e Rhett Reese. Il film introdurrà anche un altro membro storico del supergruppo X-Force: Domino, Deadpool 2 sarà diretto da, co-regista di John Wick e autore di Atomica bionda , e scritto ancora una volta da. Il film introdurrà anche un altro membro storico del supergruppo X-Force: Domino, interpretata da Zazie Beetz

Le riprese di Deadpool 2 si svolgeranno quest'estate, per un'uscita prevista nel 2018. L'unico vero impedimento di Shannon potrebbero essere le riprese dell'indie What They Had, previste in primavera.