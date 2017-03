Atomica Bionda: la scena hot tra Charlize Theron e Sofia Boutella nel trailer italiano 

NOTIZIE

Sexy. Letale. Iconica. Una combinazione che Charlize Theron ha più volte incarnato nella sua carriera e che ripropone al cubo in Atomica bionda , mix di azione, thriller e humour nero. L'attrice interpreta un'agente dell'MI6 "esperta in fughe ed evasioni, perfetta nella raccolta informazioni. E nel corpo a corpo".

La prima parte del trailer che vi presentiamo include una sequenza in cui la Theron fa fuori un gruppo di uomini armati fino ai denti. Successivamente la seguiamo a Berlino nel 1989, alla vigilia del crollo del muro: in una scena "fa amicizia" con la spia interpretata da Sofia Boutella (futura nemesi di Tom Cruise ne La mummia ) seducendola e portandola a letto.

Qui il filmato:







Questa la sinossi ufficiale:

Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.



Atomica bionda, diretto da David Leitch (regista del prossimo Deadpool 2), arriverà nei cinema dal 17 agosto con Universal Pictures.