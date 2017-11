Deadpool 2: Ryan Reynolds ci insegna a dipingere nel primo teaser trailer

NOTIZIE

20th Century Fox ha diffuso il primo teaser trailer di(se escludiamo il corto uscito qualche mese fa), in cui Ryan Reynolds si lancia in una perfetta imitazione del pittore e presentatore TV, in costume da Deadpool . Ecco il trailer, che include brevissimi spezzoni del nuovo film.

Il teaser sembra confermare che il cattivo del film sarà Mister Sinister (la macchia rossa da cui Deadpool pare essere terrorizzato), un umano ossessionato dai mutanti che, a capo della Essex Corporation, compie esperimenti genetici e si è dotato di abilità superumane. La Essex Corporation era stata già introdotta al termine di X-Men: Apocalisse (nei fumetti, Sinister e Apocalisse sono alleati) e si pensava che Mister Sinister (alias Nathaniel Essex) sarebbe stato il cattivo di Logan – The Wolverine , ma l'idea fu scartata in favore di un tono più realistico della storia.

In linea con il tono ironico e meta-cinematografico del teaser, è stata diffusa anche una sinossi ufficiale di Deadpool 2 che recita così:

“Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, lo chef sfigurato di una caffetteria (Wade Wilson) lotta per realizzare il suo sogno di diventare il migliore barista di Mayberry, cercando anche di venire a patti con la perdita del senso del gusto. In cerca di nuovo pepe nella vita, e anche di un flusso canalizzatore, Wade deve combattere ninja, la Yakuza e un branco di cani sessualmente aggressivi, mentre viaggia per il mondo alla scoperta dell'importanza della famiglia, dell'amicizia e del sapore – trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'ambita tazza di caffè World's Best Lover”.

David Leitch (John Wick) non parlerà di niente di tutto questo ma vedrà Deadpool allearsi con Josh Brolin), figlio di Ciclope e Jean Grey degli X-Men proveniente dal futuro, e Zazie Beetz). Jack Kesy interpreterà uno dei cattivi del film, che potrebbe essere il mutante irlandese Black Tom Cassidy. Nel cast rivedremo Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Stefan Kapicic (voce di Colosso). Ovviamente il film, diretto da(John Wick) non parlerà di niente di tutto questo ma vedrà Deadpool allearsi con Cable ), figlio di Ciclope e Jean Grey degli X-Men proveniente dal futuro, e Domino ).interpreterà uno dei cattivi del film, che potrebbe essere il mutante irlandese Black Tom Cassidy. Nel cast rivedremo(Blind Al),(Vanessa),(Negasonic Teenage Warhead) e(voce di Colosso).

Deadpool 2 arriverà in USA il primo giugno 2018.