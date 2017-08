NOTIZIE

Harley Quinn Vs. The Joker: DC prepara un film sulla loro storia d'amore

24.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Jared Leto e Suicide Squad 2. Ciò che non è chiaro, invece, dato che diverse fonti autorevoli sostengono versioni diverse della storia, è se Harley Quinn Vs. The Joker (questo il titolo, a quanto pare) rimpiazzerà o meno Margot Robbie riprenderanno ovviamente i rispettivi ruoli, e le fonti di The Hollywood Reporter affermano che al progetto sia stata data priorità per rispettare gli accordi contrattuali con le due star. Il che significa che verrà messo in lavorazione subito dopo. Ciò che non è chiaro, invece, dato che diverse fonti autorevoli sostengono versioni diverse della storia, è se(questo il titolo, a quanto pare) rimpiazzerà o meno Gotham City Sirens , il già annunciato spin-off al femminile di Suicide Squad, incentrato su Harley Quinn e altre villain dell'universo DC. Si evince che nemmeno Warner Bros. abbia preso una decisione a riguardo...

Confusi? Non siete gli unici. È davvero difficile capire come mai Warner stia sviluppando contemporaneamente ben due film incentrati su due Joker diversi. Nei fumetti, la linea “Elseworlds” da moltissimi anni racconta storie fuori dall'universo condiviso DC, ma al cinema si rischia la saturazione e la confusione del pubblico generalista.

Per ora non si hanno altri dettagli sulla data di uscita del film. Sappiamo solo che è stato descritto come un “Harry ti presento Sally sotto benzedrina”. Attendiamo ulteriori sviluppi.