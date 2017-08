Le origini del Joker in un film prodotto da Martin Scorsese

NOTIZIE

23.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



potrebbe produrre un film sulle origini del Joker, iconico avversario di Batman, che sarà diretto da La notizia è di quelle che fanno venire l'acquolina in bocca a chi è appassionato di cinema e fumetti: Martin Scorsese , iconico avversario di Batman, che sarà diretto da Todd Phillips , regista di Una notte da leoni.

Scott Silver, sceneggiatore di 8 Mile. Il coinvolgimento di Scorsese, invece, non è confermato al 100% e secondo The Hollywood Reporter è ben lungi da essere cosa fatta.



Non aspettatevi, comunque, di ritrovare Non è uno scherzo: lo scoop è riportato dall'autorevole sito Deadline. Phillips scriverà anche la sceneggiatura insieme a, sceneggiatore di 8 Mile. Il coinvolgimento di Scorsese, invece, non è confermato al 100% e secondo The Hollywood Reporter è ben lungi da essere cosa fatta.Non aspettatevi, comunque, di ritrovare Jared Leto o alcun rimando al DCEU: questo film aprirà una nuova “etichetta” della DC cinematografica composta da film monografici dedicati ai personaggi più famosi della casa editrice americana. Dunque, il Joker di questo film sarà più giovane di quello di Suicide Squad . In ogni caso, Leto riprenderà il personaggio in Gotham City Sirens e nei prossimi film del DCEU.

Il film sulle origini del Joker sarà ambientato nella Gotham City dei primi anni '80 e promette di essere un poliziesco violento e realistico, più nella vena dei film di Scorsese di quegli anni che degli attuali film di supereroi.

Phillips e Silver stanno già scrivendo la sceneggiatura, ma per ora non ci sono notizie sulla data di uscita. Viene da chiedersi, inoltre, se il film sarà in qualche modo ispirato al seminale fumetto “The Killing Joke” di Alan Moore e Brian Bolland, che racconta, appunto, le origini segrete del Joker.