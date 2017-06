Bill Skarsgård di IT rivela: “Ho fatto piangere i bambini vestito da Pennywise”

Spaventare i bambini non è proprio la più nobile delle azioni, ma Bill Skarsgård , la rising star svedese che interpreta il clown Pennywise nell'adattamento di It , si è ritrovato suo malgrado a fare proprio questo nel film di

L'attore, figlio di Stellan Skarsgård e fratello di Alexander e Gustaf (il Floki di Vikings), ha raccontato a Interview Magazine un aneddoto sulle riprese del film. “A un certo punto, preparano questa scena e fanno entrare dei bambini, nessuno dei quali mi aveva mai visto prima. I genitori li hanno portati dentro, tutte queste piccole comparse, no? E allora io esco vestito da Pennywise e vedo la reazione di questi ragazzini – giovani, normalissimi ragazzini. Alcuni di loro erano molto intrigati, alcuni non riuscivano a guardarmi e alcuni tremavano. Uno in particolare ha iniziato a piangere poco prima che il regista gridasse 'Azione!'. E quando il regista grida 'azione' io sono già totalmente nel personaggio. Alcuni di questi bambini si sono spaventati e hanno iniziato a piangere a metà della scena e a quel punto ho realizzato: 'Mio Dio, che cosa sto facendo? È terribile'”.