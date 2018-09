di Mattia Pasquini

L'amnesia anterograda - quella relativa alla memoria recente - era gia' stata trattata dieci anni fa da 50 volte il primo bacio , seppur in forma molto piu' leggera. Dalla commedia romantica al thriller il passo non e' stato pero' immediato, visto che solo nel 2011 Ridley Scott ha deciso di comprare i diritti di Non ti addormentare di S. J. Watson da cui questo Before I Go to Sleep (come da titolo originale) e' tratto.Un libro che offriva sicuramente. Non facile da gestire forse, e non trattata al meglio in alcuni dettagli chiave, ma sicuramente utile a costruire un thriller angosciante ed emozionante. Al timone del quale(londinese, autore dello script di The American, qui regista e sceneggiatore) ha avuto sicuramenteLa protagonista, Nicole Kidman, da tempo non impeccabile come una volta nelle scelte e nelle apparizioni cinematografiche, resta comunque una presenza capace di dare corpo a un personaggio, anche se non definito per necessita', come la Christine che da anni si svegliasu chi e', cosa fa e quali sono i suoi affetti e dolori.. E costitutivamente bisognoso di figure altrettanto forti alle quali potersi appoggiare nel confronto e nel conflitto. Anche queste ben scelte. Connei panni del neurologo che la spinge a registrare un video diario, ma soprattutto- scelto dalla stessa Nicole dopo averci fatto coppia in The Railway Man - nei panni del suo amorevole quanto misterioso partner/tutore.Ma al di la' delle interazioni tra i personaggi e della loro indubbia capacita' espressiva,. Non tanto nella gestione della linea cronologica da parte di Joffé, seppur a tratti sembri complicarsi la vita da solo, quanto nell'eccesso di sospensione dell'incredulita' richiesta da alcuniUno, nello specifico, relativo alle foto che la protagonista ha costantemente davanti agli occhi a ricordarle la propria vita passata e dimenticata.razionale sul film. Il quale a livello emotivo funziona sicuramente meglio, per quantoe sia il montaggio a dare l'idea di una continuita' che non puo' esserci. Soprattutto per la difficolta' a credere alla capacita' della protagonista di riuscire a fare proprie in poche ore - ogni mattina - emozioni, passioni, frustrazioni e paure: una vita, in definitiva, non vissuta ma raccontata. Spunto interessante a livello intellettuale che resta confuso e disperso nei vari approcci e punti di vista e affidato alle forzature di uno sviluppo troppo incredibile, oltre che prevedibile nella sua conclusione.