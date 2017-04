Zack Snyder: i suoi film dal peggiore al migliore

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Fondamentale tassello nell'universo espanso DC, scontro epocale atteso da decenni. Sì, ok, ma... Di certo Batman v Superman ha dei momenti altissimi: l'incipit con le origini di Batman narrate in maniera impeccabile, ad esempio, oppure la scena di Bruce Wayne che corre per Metropolis durante la battaglia tra Superman e Zod. E poi c'è da ammettere che la scelta di Ben Affleck nei panni di Batman si è rivelata un inaspettato successo. Batman v Superman ha una grande ambizione, ma è comunque un grande casino dall'inizio alla fine. Snyder ha difficoltà a tenere insieme i pezzi di un cosmo troppo vasto per un solo film, si dilunga troppo su alcune cose e ne liquida altre in pochi secondi (lo scontro vero e proprio tra i due eroi, per dire). E sbaglia Superman ancora più di prima. Ciononostante, gli diamo una sufficienza stirata a confronto con i film precedenti.