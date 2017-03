Justice League: il nuovo trailer promette giustizia per tutti!

NOTIZIE

Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash e Aquaman uniti per salvare il mondo. All'appello manca ancora Superman...

25.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Ci sono tutti nel nuovo trailer di Justice League ... tutti i supereroi guidati dal Batman di Ben Affleck . Tutti tranne uno: Superman. La Warner Bros. tiene ancora top secret qualsiasi immagine del ritorno dell'Uomo d'acciaio interpretato da Henry Cavill . A differenza del Comic-Con Trailer , questo secondo filmato, pur mantenendo qualche battuta umoristica, punta su toni più seri: "Dobbiamo essere pronti - dice Batman - C'è un attacco in arrivo. Da molto lontano". "Non è in arrivo - risponde Gal Gadot nei panni di Wonder Woman - è già qui".

Qui il trailer italiano:







Qui il trailer in versione originale:







Zack Snyder, già regista di Ezra Miller (Barry Allen/Flash), Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman) e Henry Cavill (Clark Kent/Superman, destinato a risorgere). A contorno ci saranno J.K. Simmons nei panni del Commissario Gordon, Jeremy Irons in quelli di Alfred, Amy Adams nel ruolo di Lois Lane, Amber Heard e Willem Dafoe tra i comprimari di Aquaman e Diane Lane nel ruolo di Martha Kent. Jesse Eisenberg e Ciaran Hinds saranno i cattivi del film, rispettivamente nel ruolo di Lex Luthor e Steppenwolf. Justice League è nuovamente diretto da, già regista di Batman v. Superman . Al fianco di Affleck e Gal Gadot troveremo(Barry Allen/Flash),(Arthur Curry/Aquaman) e(Clark Kent/Superman, destinato a risorgere). A contorno ci sarannonei panni del Commissario Gordon,in quelli di Alfred,nel ruolo di Lois Lane,tra i comprimari di Aquaman enel ruolo di Martha Kent.saranno i cattivi del film, rispettivamente nel ruolo di Lex Luthor e Steppenwolf.

La trama segue Bruce Wayne che, dopo il sacrificio di Superman contro Doomsday, decide di reclutare una squadra di meta-umani con l'aiuto di Wonder Woman. Lo scopo: affrontare minacce troppo potenti per un singolo eroe. E una minaccia non tarda ad arrivare, nella forma dell'alieno Steppenwolf, intravisto in una scena tagliata di Batman v Superman.



Justice League arriverà nei cinema dal 23 novembre distribuito dalla Warner Bros.