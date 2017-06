Netflix cancella Sense8: niente terza stagione per la serie delle Wachowski

Netflix ha cancellato dopo due stagioni Sense8 , la serie TV creata da Lana e Lily Wachowski insieme a. La mossa arriva una settimana dopo l'imprevista cancellazione di The Get Down e, poiché il gigante dello streaming non pubblica i dati del proprio audience, sorprende allo stesso modo. Ma evidentemente c'è una ragione vecchia come la serialità stessa dietro questa decisione: Sense8 era una serie molto costosa (girata in diverse parti del mondo) e probabilmente non seguita abbastanza da giustificare una terza stagione.