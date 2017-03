Scarlett Johansson in dieci ruoli: da femme fatale a supereroina action

Scarlett Johansson, i dieci ruoli fondamentali

Ha compiuto 32 anni lo scorso novembre, Scarlett Johansson, attrice newyorchese che lavora sui set cinematografici da quando era bambina.



Nel corso di due decenni è diventata attrice di punta per registi del calibro di Woody Allen, Brian De Palma, Joel ed Ethan Cohen e Sofia Coppola. Sullo schermo il suo sguardo innocente ha più volte celato una forte identità da femme fatale. Una componente che nel corso degli anni ha facilitato il suo passaggio nel cinema action.

Oggi tutti i personaggi interpretati dall'attrice sono letali: dalla spia arruolata tra gli Avengers all'essere supremo Lucy, ma, diciamo la verità... era già letale quando ha recitato in tutti e tre i film diretti da Woody Allen.

Negli ultimi anni l'abbiamo vista nei kolossal Marvel, un impegno - quello nei panni della Vedova Nera - che quasi le toglie il tempo di interpretare altri ruoli. Perché sarebbe interessante vedere Scarlett Johansson di nuovo alle prese con il dramma, nei panni di personaggi "più umani" e vulnerabili, ma bisognerà aspettare ancora.



Il suo personaggio in Ghost in the Shell, potrebbe forse essere la tappa definitiva della sua transizione da personaggi "vulnerabili" a macchine da guerra. Nell'attesa di vederla nel nuovo film (in uscita dal 30 marzo), riscopriamola in dieci ruoli... i più interessanti della sua carriera ventennale.



