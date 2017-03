Rough Night, Scarlett Johansson nel trailer vietato ai minori

Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer e Zoë Kravitz sono cinque amiche del college che si ritrovano dieci anni dopo per passare insieme un weekend di divertimenti a Miami. Ma la festa prende una piega inaspettata quando uno stripper rimane ucciso in casa loro. Insieme, cercheranno di coprire l'accaduto e la catena di folli eventi che seguirà le porterà ancora più vicine l'una all'altra.

La regia è di Lucia Aniello, sceneggiatrice e regista che si è fatta le ossa scrivendo e dirigendo episodi di Broad City, serie comedy creata dalla Glazer. Aniello ha scritto la sceneggiatura con Paul W. Downs, suo partner nella vita e nel lavoro. Sony distribuirà il film in USA a partire dal 16 giugno, mentre ancora non è stata annunciata la data italiana.

Scarlett Johansson apparirà presto anche in Ghost in the Shell (in arrivo il 30 marzo). Attualmente sta lavorando ad Avengers: Infinity War , dove riprende il ruolo della Vedova Nera, e a Isle of Dogs di Wes Anderson, in cui darà la voce a uno dei cani protagonisti.