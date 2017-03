Ghost in the Shell: Scarlett Johansson fa una strage nei primi cinque minuti in anteprima

Diretto da(Biancaneve e il Cacciatore), Ghost in the Shell è ispirato al manga di, ma soprattutto al film d'animazione dida esso tratto, un classico del cyberpunk. Scarlett Johansson interpreta Major, il capo della Sezione 9, un corpo di polizia specializzato nel combattere i crimini cibernetici. Major è un cyborg, un ibrido umano-macchina in un futuro in cui quasi ogni essere umano ha almeno un impianto cibernetico nel proprio corpo.