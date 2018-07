Prima di Doctor Sleep, dieci sequel sui figli dei protagonisti originali

Il ritorno del Monnezza (2005)

A mollare le pizze in faccia ai cattivi, nel tristissimo sequel delle avventure di Nico Giraldi diretto Carlo Vanzina, non c'è Tomas Milian. C'è Claudio Amendola nei panni del figlio di Nico, Rocky Giraldi. Amendola era una scelta obbligata, essendo il figlio di Ferruccio, ovvero quello che donava a Nico la sua voce memorabile. Ma il fatto che Monnezza e Nico Giraldi siano sempre stati due personaggi distinti (per quanto, ammettiamolo, identici) la dice lunga sullo scopo di questo film: far leva sulla nostalgia più bieca per raggranellare quattro soldi.