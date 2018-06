Doctor Sleep, Rebecca Ferguson accanto a Ewan McGregor nel sequel di Shining

NOTIZIE

29.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Stephen King. Sarà Rebecca Ferguson , star svedese diventata celebre grazie al ruolo nella saga Mission: Impossible , ad affiancare Ewan McGregor in Doctor Sleep , il film di Mike Flanagan tratto dal sequel letterario di Shining scritto da

Mike Flanagan si tratta del secondo adattamento di King dopo Il gioco di Gerald, distribuito da Netflix. Doctor Sleep è previsto in USA per il 24 gennaio 2020 e vedrà Ewan McGregor nei panni dell'adulto Dan Torrance, figlio di Jack, protagonista di Shining. Non è chiaro, però, se il film sarà un sequel diretto dell'adattamento di Stanley Kubrick o meno. Il fatto che entrambi siano film Warner Bros. fa pensare di sì, ma il fatto che King non abbia mai nascosto di non apprezzare il film potrebbe giocare a sfavore di questo collegamento. Per il regista di Oculus si tratta del secondo adattamento di King dopo Il gioco di Gerald.

A seguire la sinossi del libro di King:

“Perseguitato dalle visioni provocate dallo shining, la luccicanza, il dono maledetto con il quale è nato, e dai fantasmi dei vecchi ospiti dell'Overlook Hotel dove ha trascorso un terribile inverno da bambino, Dan ha continuato a vagabondare per decenni. Una disperata vita on the road per liberarsi da un'eredità paterna fatta di alcolismo, violenza e depressione. Oggi, finalmente, è riuscito a mettere radici in una piccola città del New Hampshire, dove ha trovato un gruppo di amici in grado di aiutarlo e un lavoro nell'ospizio in cui quel che resta della sua luccicanza regala agli anziani pazienti l'indispensabile conforto finale. Aiutato da un gatto capace di prevedere il futuro, Torrance diventa Doctor Sleep, il Dottor Sonno. Poi Dan incontra l'evanescente Abra Stone, il cui incredibile dono, la luccicanza più abbagliante di tutti i tempi, riporta in vita i demoni di Dan e lo spinge a ingaggiare una poderosa battaglia per salvare l'esistenza e l'anima della ragazzina. Sulle superstrade d'America, infatti, i membri del Vero Nodo viaggiano in cerca di cibo. Hanno un aspetto inoffensivo: non più giovani, indossano abiti dimessi e sono perennemente in viaggio sui loro camper scassati. Ma come intuisce Dan Torrance, e come imparerà presto a sue spese la piccola Abra, si tratta in realtà di esseri quasi immortali che si nutrono proprio del calore dello shining”.



