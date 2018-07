Oltre La notte del giudizio, i 20 peggiori futuri del cinema

Minority Report (2002)

Alle prese con un testo di Philip K. Dick, Steven Spielberg lascia a casa il suo classico ottimismo per raccontare un mondo in cui la polizia persegue i cittadini per crimini che non hanno ancora commesso. Un ribaltamento efficace che riflette sulla guerra preventiva, spesso scatenata dall'America contro i propri "nemici", e sul libero arbitrio in una società in cui la privacy non esiste più e le pubblicità sono pervasive e mirate (ci siamo arrivati...).