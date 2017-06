Le streghe di Eastwick: la commedia sexy con Jack Nicholson compie 30 anni

Le streghe di Eastwick 30 anni dopo

Compie 30 anni Le streghe di Eastwick, uscito nei cinema USA il 12 giugno 1987 e diventato uno dei titoli made in Hollywood più ricordati degli anni Ottanta.



Commedia erotica e horror si incontrano alla perfezione nel film diretto da George Miller e interpretato da Michelle Pfeiffer, Cher e Susan Sarandon. Tre attrici splendide e perfette che provano a tenere testa alla performance sopra le righe di Jack Nicholson, qui in uno dei ruoli più celebri di tutta la sua carriera, quello del "diavoletto arrapato" come lui stesso si è definito.

Ciononostante, tre attrici non bastano a contrastare il diavolo Jack all'apice del suo fascino... una cosa che i critici internazionali hanno notato all'unanimità . La prova di Nicholson vale il prezzo del biglietto ed è il motivo per recuperare Le streghe di Eastwick tre decenni dopo la sua uscita, soprattutto ora che è possibile recuperarlo in Home Video evitando il passaggio televisivo in prima serata dove per anni è sempre stato vittima di censura.



Vi raccontiamo le curiosità dal film e ritroviamo i protagonisti ieri e oggi nelle foto che seguono!