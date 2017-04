Video - Gli 80 anni di Jack Nicholson: cinque scene leggendarie interpretate dall'attore

Jack Nicholson tornerà a recitare come protagonista del remake di Vi presento Toni Erdmann , la commedia drammatica tedesca diretta da Maren Ade, nominata all'Oscar e arrivata nei cinema italiani a marzo. Non è stata ancora comunicata una data di inizio riprese. A quanto pare l'attore ha amato così tanto il film originale al punto da suggerire lui stesso il remake a Brad Grey della Paramount Pictures. A quel punto lo studio avrebbe velocizzato il progetto rendendolo una priorità.

ll leggendario Jack Nicholson compie 80 anni. L'ultima volta che lo abbiamo visto sullo schermo, strizzava l'occhio a Paul Rudd nell'ottima commedia Come lo sai . Era il 2010.Nicholson si è sempre assicurato di fare la storia del cinema attraverso i suoi ruoli. Soprattutto quando non ha rispettato le regole del copione, finendo per improvvisare totalmente sul set.. Nel corso di quasi sessant'anni di carriera ha ottenuto: migliore attore protagonista per Qualcuno volò sul nido del cuculo , non protagonista per Voglia di tenerezza e ancora protagonista per Qualcosa è cambiato In attesa di saperne di più sul ritorno dell'attore sul grande schermo, riscopriamo alcune sue celebri "nature cinematografiche": cinque scene in cui lo vediamo fuori di testa, terrificante, pieno di collera, romantico e diabolico.