Il grande ritorno di Jack Nicholson, protagonista del remake di Toni Erdmann

L'ultima volta che abbiamo visto Jack Nicholson sul grande schermo risale al 2010:si sporgeva da un balcone per sorridere al figlio cinematograficoin quella eccellente commedia intitolatae diretta da. Da quel momento l'attore ha più volte ribadito di essersi ritirato dal set e ha rifiutato tutte le proposte lavorative di registi e produttori, inclusa quella diche gli aveva offerto il ruolo poi andato ain The Judge . Nicholson era in pensione. Per sempre. La stessa cosa che è successa ai suoi colleghi Gene Hackman