Assassinio sull'Orient Express: primo trailer italiano per il giallo di Kenneth Branagh

01.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Agatha Christie. Eccolo.

20th Century Fox ha diffuso il primo trailer di Assassinio sull'Orient Express , il nuovo film di e con Kenneth Branagh che adatta il famosissimo giallo di. Eccolo.





Un cast di extra-lusso, che comprende Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley e Josh Gad, per un film corale con la più classica struttura del giallo. Branagh interpreta Hercule Poirot, celebre detective nato dalla penna della Christie, che qui si autodefinisce “probabilmente il miglior investigatore al mondo”. Il trailer sceglie di tenerlo nascosto fino alla fine, mostrando buona parte delle scene in soggettiva. Sentiamo solamente la sua voce, finché Branagh non si palesa poco prima dei titoli.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.

Il film uscirà il 7 dicembre in uscita limitata e il 14 dicembre in larga scala in tutta Italia.