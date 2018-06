Dieci grandi scene quasi impossibili da girare

Il ponte sul fiume Kwai (1957)

L'esplosione del ponte nel capolavoro di David Lean Il ponte sul fiume Kwai fu girata in due riprese. Cosa che sembra impossibile, visto che richiedeva che il ponte del titolo saltasse in aria. Lean la girò in presenza del primo ministro di Ceylon e di alcuni dignitari, ma al primo (e teoricamente unico) ciak l'operatore non riuscì a togliersi in tempo dal quadro e finì in campo. Lean ordinò lo "stop", ma ormai il treno era lanciato a grande velocità e finì per schiantarsi su un generatore dall'altra parte del ponte. La troupe riuscì a riparare il treno in tempo per ripetere la scena la mattina seguente. Per essere certo di riprendere tutto, Lean usò cinque macchine da presa contemporaneamente.