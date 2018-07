Prova costume, le star si spogliano in 10 celebri film ambientati al mare

Dwayne Johnson in Baywatch (2017)

E' curioso notare come, per quanto le belle donne in costume non manchino nel film tratto dalla serie Baywatch, è Dwayne "The Rock" Johnson a rubare la scena a tutti quando è in costume. Quasi come se il film di Seth Gordon fosse un ribaltamento ironico del velato sessismo della serie originale. Qualunque sia la ragione, le spettatrici apprezzeranno.