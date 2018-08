Dieci personaggi che hanno rovinato i loro stessi film

Millburn - Prometheus (2012)

Prometheus, il prequel di Alien diretto da Ridley Scott, ha certamente più di un problema. Ma la scena in cui Rafe Spall, nei panni del biologo Millburn, accarezza un "cobra spaziale" è passata alla storia come la svolta di sceneggiatura più stupida in un horror fantascientifico. Talmente demenziale da essere messa alla berlina anche da Leo Ortolani in una celebre recensione a fumetti. E in effetti è il punto di non ritorno del film, che da quel momento non può più essere preso sul serio.