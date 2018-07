Prime recensioni per Mission: Impossible - Fallout, Tom Cruise garantisce il miglior film d'azione dell'estate

NOTIZIE

13.07.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Mission: Impossibile - Fallout, sesto capitolo della saga action interpretata da Ethan Hunt in una nuova corsa contro il tempo in cui lo vedremo all'inseguimento di tre unità di plutonio che i cattivi intendono usare per nuclearizzare il Vaticano, La Mecca e Gerusalemme. Sono tutte positive le prime recensioni internazionali di, sesto capitolo della saga action interpretata da Tom Cruise che torna nei panni dell'agente segretoin una nuova corsa contro il tempo in cui lo vedremo all'inseguimento di tre unità di plutonio che i cattivi intendono usare per nuclearizzare il Vaticano, La Mecca e Gerusalemme.

In uscita in Italia dal 30 agosto, Fallout porta il protagonista in missione da Berlino a Parigi, passando per Londra, fino ad arrivare in Kashmir. "Ethan Hunt questa volta rischia tutto ciò che abbia mai amato, e dimostra di essere il più grande eroe d'azione dell'estate" - scrive Peter Debruge di Variety. "Con ogni probabilità non abbiamo mai visto Parigi sfruttare così tanto i suoi ambienti per creare un livello d'azione così spettacolare - scrive Todd McCarthy sull'Hollywood Reporter - Ci sono ben due inseguimenti su ruote: uno che coinvolge automobili, l'altro con Cruise in moto senza casco pronto a imboccare strade affollate mentre accelera nel traffico lungo la rotatoria dell'Arco di Trionfo. In scene come questa ogni senso di necessità drammatica o veri scopi narrativi vengono cancellati da una tensione altissima". McCarthy parla di "spettacolo in costante movimento (...) che si snoda attraverso un'eleganza straordinaria". A proposito della trama, Andrew Barker di Variety twitta: "Per due terzi del film non avevo alcuna idea di quello che sarebbe successo in termini di trama o sviluppo dei personaggi. E la cosa non mi ha mai creato problemi".







Rottentomatoes affida al film il 98% di qualità basandosi su quaranta recensioni internazionali. Robert Abele di The Wrap scrive: "Cruise torna agli inseguimenti. Una star e la sua missione: l'estate al cinema è di nuovo divertente".



"E' tempo di iniziare a chiedersi se i film di Mission: Impossible abbiano forse eclissato definitivamente quelli di Bond. Non è più un'idea così eretica come sembra" - scrive Chris Nashawaty di Entertainment Weekly parlando di "una trama narrativamente ambiziosa e intelligente proprio come le acrobazie mortali di Cruise (...) Ventidue anni fa l'attore trasformava la serie TV di spionaggio in un enorme spettacolo, oggi questi film sono ancora cuciti su misura per lui e definiscono la sua immagine in un modo in cui film come Jack Reacher o quelli di Top Gun probabilmente non potranno mai fare".



Scott Mendelson di Forbes parla di "un film che ha "lo stesso ritmo frenetico di Mad Max: Fury Road. Talvolta ha un'intensità da pelle d'oca, una cosa che vi ricorderà film come







Peter Bradshaw di The Guardian sostiene il film ma frena sull'entusiasmo: "Per due ore e mezza avrete sequenze spettacolari che valgono il prezzo del biglietto. Così come le location turistiche che sono meravigliose. Ma i dialoghi del film non hanno più lo humour di un tempo. Quando Ethan Hunt non picchia i cattivi non lo vediamo scherzare, piuttosto lo vediamo struggersi mentre ricorda il suo amore perduto. E Tom ci offre anche un paio di scene in cui recita in maniera matura dopo essersi svegliato da un incubo. Ma incidenti e acrobazie su strada sono sempre l'obiettivo primario di questo franchise. E questo il film riesce a farlo in maniera brillante". "un film che ha ". Talvolta ha un'intensità da pelle d'oca, una cosa che vi ricorderà film come Il cavaliere oscuro , ed elementi che hanno trasformato la saga da 'Tom Cruise: uomo d'azione' alla più emozionante e creativa serie di film. Il più grande franchise in circolazione".: "Per due ore e mezza avrete sequenze spettacolari che valgono il prezzo del biglietto. Così come le location turistiche che sono meravigliose. Ma i dialoghi del film non hanno più lo humour di un tempo. Quando Ethan Hunt non picchia i cattivi non lo vediamo scherzare, piuttosto lo vediamo struggersi mentre ricorda il suo amore perduto. E Tom ci offre anche un paio di scene in cui recita in maniera matura dopo essersi svegliato da un incubo. Ma incidenti e acrobazie su strada sono sempre l'obiettivo primario di questo franchise. E questo il film riesce a farlo in maniera brillante".



Mission: Impossible - Fallout, in uscita in Italia dal 30 agosto, è distribuito da 20th Century Fox.