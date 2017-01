T2: Trainspotting – La nostra recensione in anteprima

Per parlare di un sequel atteso più di vent’anni prima di ritrovarsi davanti la macchina da presa con gli stessi protagonisti di quel successo commerciale e culturale che fu nel, forse bisognerebbe partire dal rapporto che aveva il film con il tempo che scorre.Nel primo Trainspotting i protagonisti si trovavano soprattutto alle prese con la fatidica domanda generazionale di come diventare grandi nella Edimburgo della working class e con non troppe possibilità, magari decidendo persino di eludere quel sogno di linearità che la società perbenista imponeva loro, quell’imperativo morale di mettere la testa a posto ad ogni costo, di cercarsi un lavoro e di fare soldi quanto basta per sopravvivere dignitosamente. Premessa abbastanza chiara nell’ossatura del film tanto che in una pellicola che per stile, frammentarietà, livello di trasgressione assomigliava molto a un lungo viaggio psichedelico, questo orizzonte di senso riusciva a tracciare una qualche parabola per lo spettatore, un sentiero da seguire tra l’effetto psicotropo di una droga e un altro.C’era un orizzonte in, per quanto nebuloso. Al contrario il secondo capitolo è da questo punto di vista meno cristallino e per questo più disperato, nero e forse persino un po’ più confuso. La premessa del film si esprime da subito ed è quella di un classico ritorno a casa.20 anni dopo la sua partenza, torna in Scozia, ritrova gli amici Daniel "Spud" Murphy , Simon "Sick Boy" Williamson, e Francis "Franco" Begbie.

A questo punto verrebbe quindi da chiedersi se c’è una qualche forma di redenzione, di cambiamento per il gruppo diritrovatosi dopo tanti anni. La risposta è no. Non sono meno violenti e meno compulsivi i protagonisti di. All’eroina in alcuni casi hanno sostituito la cocaina o il viagra, ma non hanno perso per questo la voglia di tradirsi reciprocamente o di regolare i conti con una bella lotta tra pari, scazzottata o lancio di bicchieri che sia. Né tantomeno Danny Boyle ha perso la passione per mostrare senza tabù la sua passione per i fluidi corporei.Forse, se c’è una cosa che hanno perso in questo capitolo, ed è evidente al punto da rendere palese una malinconia assente invece nel primo capitolo, e la possibilità di credere davvero in una vita diversa. Ora sono stanchi, vecchi ed ex tossici ed è più flebile la speranza che la vita offra loro una seconda chance. Al massimo l’orizzonte più prossimo che riescono ad intravedere è proprio quello della morte.Per questo quando il gruppo prova con le dovute differenze a rimettersi in sesto con l’arrivo di Renton progettando un business nel porno, esso finisce per mandare tutto all’aria cadendo in vecchi difetti e antiche dinamiche dalle quali, ormai è chiaro, non riescono a liberarsi perché fanno parte in qualche modo della loro natura dell’essere dei falliti divertenti. Ormai lo sappiamo e lo accettiamo senza possibilità di redenzione. T2 in questo senso non tradisce; non si addolcisce, ed è per questo molto più cupo del primo capitolo e volte troppo disordinato quando non retto dalla prospettiva temporale del diventare grandi ma piuttosto da un vago girare intorno senza meta con qualche caduta nel sentimentalismo. Per esempio la malinconia di Spud quarantenne è un qualcosa di infintamente più indelebile di vent’anni fa e soprattutto infinitamente più disperato. E dove c’era ribellione, adesso prevale un senso appiccicoso di sconfitta. Perchéè un aggiornamento dei temi del primo film ma rapportato alla mezza età dei protagonisti, che senza stravolgere le prospettive che avevano guidato il primo capitolo, diverte, fa inorridire e soprattutto produce nello spettatore sentimenti come humor nero, scorrettezza, voglia di trasgredire in dosi liberatorie e divertenti, ma anche tanta tristezza.Tra i difetti del film invece c’è l’eccessiva lunghezza, la debolezza dell’unico personaggio femminile, una donna straniera(Veronika) che con la sua estranietà, di nazionalità e di contesto, dovrebbe guardare al mondo degli ex tossici con uno sguardo diverso che però non riesce mai a compiersi definitivamente e l’assenza di un vero gancio ‘sociologico’ che metta in relazione i protagonisti insieme al loro contesto: cioè la Scozia del 2016/2017.resta comunque una dramedy da guardare senza pregiudizi, perché è un tentativo riuscito di aggiornare il film senza tradirne la sua essenza di mina impazzita, vagante, sempre pronta a colpire con il suo linguaggio visivo schizofrenico e psichedelico per il quale ancora una volta dobbiamo ringraziare quel genio di