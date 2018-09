Dieci star con problemi di igiene personale

Johnny Depp

Fino a che non ha smesso di fumare, sembra che Johnny Depp odorasse spesso di sigarette. La star ha detto che a volte evita la doccia per giorni interi e, nel preparare il ruolo di Jack Sparrow, evitò anche di lavarsi i denti per diverso tempo. Sul set di The Tourist, si dice che Angelina Jolie insistesse spesso per fargli mangiare una mentina prima delle scene d'amore.